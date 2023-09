Como Toyota quer que você rode mil km sem precisar parar para abastecer

Para 2027 a Toyota pretende eliminar, ou reduzir, essas duas pedras no sapato da eletrificação. Ela quer deixar as baterias mais duráveis e que a recarga seja cada vez mais rápida.

Como?

São duas formas de se fazer isso, e será de forma gradual: para 2025, a autonomia dos seus carros deve ficar em torno dos 800 km, sendo de íons de lítio nos modelos mais caros e íons de ferro nos mais baratos.

As peças dos carros de alta performance serão as primeiras a chegar em 2026, com a preocupação maior de entregar essa autonomia na faixa dos 800 km e uma recarga rápida, até 80%, em cerca de 20 minutos. O custo, no entanto, deve ser 20% menor do que as baterias atuais.

Em uma próxima fase, prevista para 2027, as baterias populares vão rodar cerca de 600 km com uma carga, sendo o tempo estimado de 30 minutos para chegar aos 80% em um carregador rápido. Essas baterias de íons de ferro seriam 40% mais baratas do que as atuais.

E depois?

No ano seguinte é que a marca promete uma revolução ainda maior nas feitas de íons de lítio, as dos carros mais caros. Elas trocam as composições líquidas por sólidas e autonomias para mais de 1.000 km com uma carga. Em cima disso ainda teria a redução de mais 10% no preço.