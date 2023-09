Imagem: Jorge Moraes/UOL

Ainda na cabine do XEi temos um par de saídas do ar-condicionado e duas portas USB-C para os passageiros de trás. O retrovisor agora é eletrocrômico.

Na motorização, o Toyota Corolla 2024 não recebe a atualização híbrida flex com 140 cv. Por aqui, o modelo vai permanecer com o motor 1.8 de 122 cv de potência e nada mais. No XEi ele segue com 2.0 flex de 177 cv, 21,4 kgfm de torque e caixa CVT que simula 10 marchas.

Vale destacar que o Corolla é o carro mais vendido da categoria e, em agosto, emplacou 4.175 unidades. Isso é 11 vezes mais que o segundo colocado Nissan Sentra (376).

Imagem: Jorge Moraes/UOL

No acumulado do ano, o Corolla soma 27.838 registros ao redor do Brasil. Isso é mais do que o montante de todas as vendas dos seus concorrentes durante o ano.