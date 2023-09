Combustível do futuro? Como é nova gasolina que governo Lula quer no Brasil

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou na última quinta-feira (14) ao Congresso o Projeto de Lei do Combustível do Futuro, um pacote de iniciativas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e a emissão de gases de efeito estufa, com previsão de investimento de R$ 250 milhões.

Dentre as propostas do projeto está a criação de um marco regulatório dos combustíveis sintéticos no Brasil, que já são fabricados em pequena escala, inclusive pela Petrobras,

Trata-se da gasolina ou do diesel fabricado sem petróleo, também conhecido como e-fuel.