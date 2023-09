A AMAA, a associação que fez a denúncia há 7 anos, não se posicionou e também não aparenta ser tão ativa quanto em outrora, ao menos nas redes sociais, onde não há publicações há quase um ano. No entanto, Eduardo Lima de Souza, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo (AMASP), afirma que agradece muito ao juiz Maurício Simões pelo veredito pensando nos trabalhadores, mas que muita coisa mudou de 2016 para cá.

"Hoje, os motoristas não querem ser CLT, esse modelo pode causar muitos danos para nossa classe. Vai tirar a liberdade e autonomia do motorista, que vai ser obrigado a trabalhar fazendo corridas em locais perigosos, por exemplo", afirma o presidente da entidade.

Já Denis Moura, diretor da FEMBRAPP (Federação dos Motoristas de Aplicativo do Brasil), diz que o motorista quer liberdade para trabalhar de forma autônoma, e até realizou protestos afirmando o desejo de seguir fora do modelo celetista.

"O que a gente quer é uma tarifa justa e reajustável de acordo com a inflação e uma taxa de plataforma fixa de 25% - que hoje oscila de 20% a 50%. Essa decisão ajustada à CLT só favorece ao governo, com auxílio sindical, ISS das plataformas e INSS dos motoristas. Isso acabaria com nosso trabalho no Brasil", argumenta Moura.

O que diz a Uber

A Uber afirmou ao UOL Carros que vai recorrer da decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo e que não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados.