Ranking dos pneus: veja quais são os melhores segundo o Inmetro

Pneus de qualidade e em bom estado são fundamentais para a segurança do seu carro. Não adianta ter o melhor freio do mundo ou a melhor suspensão se faltar aderência no veículo.

Muitos pensam que pneus são todos meio parecidos, mas podem existir muitas diferenças entre eles.

Para o consumidor escolher a melhor opção para o seu automóvel, as fabricantes de pneus divulgam dados do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) em uma etiqueta.

Ela leva em conta três fatores: capacidade do pneu de reduzir o consumo de combustível, de aderir ao piso molhado e o nível de ruído emitido.

Com base em dados oficiais do Inmetro, selecionamos os melhores a seguir.

Para o ranking do UOL Carros, priorizamos os dois primeiros quesitos, que são avaliados pelo Inmetro de "A" (melhor) até "G" (pior). Em caso de empate, ganha o pneu menos ruidoso (medição em decibéis) e com os índices mais equilibrados entre si.

Vale a observação de que, dependendo das especificações técnicas do componente, a nota informada pelo programa de etiquetagem pode variar, ainda que se compare dois pneus de mesmo modelo, mas com medidas diferentes. Confira abaixo os destaques do mercado.