Motorista invade área de pedestres em ponte com Toyota e fica entalado

O responsável pelo incidente foi detido pela polícia, e ninguém ficou machucado durante a ação do infrator.

A Patrulha Rodoviária da Califórnia disse: "é alarmante encontrarmos motoristas bêbados a qualquer hora do dia e da noite. Sempre esperamos pegá-los antes que batam".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.