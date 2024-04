De Gol a Strada: veja os 10 carros mais roubados ou furtados em SP em 2024

Os casos registrados de furtos e roubos de carros e comerciais leves na capital e na Região Metropolitana de São Paulo tiveram queda nos primeiros dois meses de 2024 na comparação com igual período do ano passado, com destaque para a diminuição de casos envolvendo Fiat Uno e Ford Ka - cujas ocorrências apresentaram recuo de 27,3% e 26,3%, respectivamente.

É o que mostra levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, obtido com exclusividade pelo UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

Por outro lado, considerando apenas a cidade de São Paulo, o número de ocorrências desses crimes apresentou alta de 2% no acumulado de janeiro a fevereiro de 2024 ante o primeiro bimestre de 2023.

Dos dez modelos mais roubados ou furtados neste início de 2024, Strada e Argo, ambos da Fiat, foram os veículos cujos casos mais subiram, com altas de, respectivamente, 91,1% e 42,4%

O que aconteceu?

De acordo com o estudo, nos dois meses de 2024, houve 9.279 registros de furtos e roubos de veículos de passeio e comerciais leves na capital e na Região Metropolitana de São Paulo.

Em janeiro e fevereiro de 2023, foram registrados 9.667 casos de roubos e furtos de carros de passeio na capital e na Grande São Paulo.

O carro mais visado pelos ladrões no primeiro bimestre de 2024 foi o Volkswagen Gol, com 488 ocorrências de furto ou roubo. No mesmo período em 2022, foram 544 - houve, portanto, redução de 10,3% no acumulado de janeiro e fevereiro deste ano ante o mesmo período do ano passado.

As ocorrências envolvendo Fiat Argo, o oitavo carro em quantidade de roubos e furtos neste ano, subiram de 210 casos em 2023 para 299 em 2024 (alta de 42,4%). Já as ocorrências envolvendo a Fiat Strada, a décima colocada no ranking, tiveram aumento de 123 para 235 casos (elevação de 91,1%).

Por outro lado, os casos envolvendo o Fiat Uno, o quinto veículo mais roubado ou furtado, caíram de 528 nos dois primeiros meses de 2023 para 384 no mesmo período de 2024. Já o Ford Ka, sétimo colocado na lista de carros mais visados pelos ladrões, teve 414 ocorrências em 2023, ante 305 em 2024 (redução de 26,3%)

Bairros da capital com alta nas ocorrências

Conforme a Ituran, considerando apenas a capital de São Paulo, o aumento nos casos de roubo ou furto foi de 2% em 2024 (5.776 casos contra 5.893). Veja abaixo os bairros mais afetados:

Itaquera, na zona leste, apresentou aumento de 33,9% nas ocorrências (de 121 para 162).

Tatuapé, também na zona leste, aparece em seguida, com elevação de 20% - de 135 para 162 ocorrências.

Itaquera, na zona sul da capital, teve alta de 18,3% nos casos de roubo ou furto (de 126 para 149)

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.