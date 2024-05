Renovadas, S10 e Ranger têm disputa acirrada no mercado de picapes médias

Nas últimas décadas, as picapes evoluíram em tecnologia e conforto, e também cresceram bastante. Ganharam motores a diesel mais fortes e, ao mesmo tempo, eficientes e silenciosos. Atualmente, são ainda produtos para o trabalho, mas cada vez mais têm versões voltadas a usuários que as querem também para lazer, viagens e dia a dia.

A primeira S10 vendida no Brasil tinha motor com apenas 95 cv de potência. Para acelerar de zero a 100 km/h, precisava de (praticamente eternos) 15,4 segundos. Na mais recente atualização, o motor 2.8 turbodiesel passou a entregar 207 cv.

Combinado com o câmbio automático de oito marchas esse propulsor, leva a S10 de zero a 100 km/h em 9,4 segundos. Uma evolução e tanto! Aliás, o modelo da Chevrolet ocupa a terceira colocação entre as picapes a diesel mais rápidas do Brasil. O primeiro lugar é da Amarok (7,4 segundos) e o segundo, da Ranger (9,2 segundos).

Origem

Originalmente, a S10 é um modelo norte-americano. A picape começou a ser vendida nos Estados Unidos nos anos 80. Por lá, sobreviveu até 2004. Nesta data, foi substituída pela Colorado.

Mas a Chevrolet optou por não fazer a substituição no Brasil. Assim, manteve a S10 aqui. Desde então, o produto vem passando por constantes modificações e evoluções - a última delas recém-lançada.