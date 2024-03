Duster Plus x C3 Aircross: qual é o SUV compacto com o maior porta-malas

Duster Imagem: Rafaela Borges/UOL

Estas devem ser colocadas em pé, com as rodas em contato com o assoalho. No Duster, por causa do comprimento melhor, dá para acomodar quatro malas pequenas nesse espaço - e sobra ainda na frente das duas médias, para colocar uma mochila grande, se for o caso.

C3 Aircross Imagem: Rafaela Borges/UOL

Ou seja: tanto Duster quanto C3 Aircross podem levar duas malas médias, quatro pequenas e uma mochila grande. A diferença é a maneira de acomodar a bagagem. Além disso, ambos mostraram ter uma capacidade muito superior à da maior parte dos SUVs compactos.

Estes, no geral, são capazes de levar duas malas médias e duas pequenas. Exemplos desse caso são Honda HR-V, Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker. Já Hyundai Creta e, principalmente, Nissan Kicks, têm capacidade um pouco melhor - mas não tão boa quanto a de Duster e C3 Aircross.

Duster Plus x C3 Aircross

Duster Plus e C3 Aircross são concorrentes? São sim, mas dependendo da versão. No caso do Renault, esta das fotos é a Iconic 1.3 turbo, única com motor de 170 cv. Seu preço é de R$ 155.890, bem mais que o C3 Aircross Shine de 5 lugares, com o qual o comparativo de porta-malas foi realizado.