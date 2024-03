Novo Série 5 elétrico é mais legal de guiar que muitos carros esportivos

Na mais histórica briga de marcas de luxo alemãs, a Mercedes-Benz é associada ao luxo e a BMW, ao prazer de dirigir. Os carros desta montadora têm uma pegada ao volante tão específica - e reconhecida por seus adeptos - que, dizem por aí: até de olhos fechados, dá para saber que estamos dirigindo um BMW.

Na transição para a mobilidade elétrica, porém, as coisas não têm sido exatamente assim. O impressionante SUV IX, por exemplo, não é aquele "BMW até de olhos fechados". Falta a tradicional pegada esportiva da marca ao volante. Já o i7 - versão elétrica do Série 7 e única do sedã topo de linha disponível no Brasil - é o carro mais legal à venda no mercado nacional, no quesito inovação.

Seus recursos tecnológicos são impressionantes. Mas há um porém. Ele é focado em quem viaja no banco de trás. O ocupante do volante não se diverte tanto assim. Agora chegou o i5, versão elétrica da nova geração do Série 5. E os fãs podem comemorar: aqui, tudo foi pensado para que o dono do sedã faça questão de estar sempre na direção.