Vasco associativo entra na Justiça contra a 777 Partners

O Vasco foi à Justiça contra a 777 Partners, que detém 70% das ações da SAF do clube. A diretoria encabeçada por Pedrinho se mostra preocupada com as recentes acusações contra a empresa, que está sendo processada nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A ação está em segredo de Justiça. Ela corre na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O Vasco tem como objetivo garantir que as ações da SAF não sejam penhoradas ou dadas como garantia em caso de falência ou insolvência da 777. O clube indica o artigo 477 do Código Civil. A informação foi publicada, inicialmente, pelo "ge":