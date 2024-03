Por que você pode perder dinheiro vendendo seu carro usado em São Paulo

Dono da maior frota de veículos do Brasil e responsável por boa parte da produção automotiva do país, o estado de São Paulo também lidera em outro quesito: tem os carros zero-quilômetro mais caros.

A razão para isso é a alíquota maior de ICMS em São Paulo - fazendo com que os automóveis fiquem, em média, 3% mais caros do que a média nacional. Porém, no mercado de usados, os carros paulistas não têm a mesma valorização: na verdade, valem menos do que em outros estados brasileiros.

Para se ter uma ideia, um Honda HR-V 2021, por exemplo, é 4,2% mais caro no Rio de Janeiro que em São Paulo. Enquanto no estado carioca, o veículo é vendido a R$ 124.179,75, no paulista, o preço médio fica em R$ 119.181,34. Mas esta não é a única diferença: o preço de compra no Rio de Janeiro é menor (R$ 99.546,88) na comparação com São Paulo (R$ 105.164,43).