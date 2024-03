Por que isenção de IPVA para carro velho aprovada no Senado é um retrocesso

Na contramão de todos esses esforços, que vêm tornando os carros mais caros com o passar do tempo, o poder público passa a incentivar os carros mais poluentes e menos seguros. Para se ter uma ideia, boa parte dos modelos anteriores a 2014 não possui airbag, freio ABS e controle de tração e estabilidade - componentes hoje obrigatórios e vistos como indispensáveis para a segurança.

É claro que a questão social é importante, já que a média da população brasileira tem renda bem inferior à média da Europa e de outros países desenvolvidos. No entanto, o poder público deveria incentivar - com isenção/redução de impostos - os carros mais tecnológicos, seguros e sustentáveis, ou seja, carros novos. Com a redução do preço, mais pessoas poderiam ter acesso.

Também faz falta uma iniciativa de inspeção veicular que obrigue os modelos mais antigos a atender os limites de emissões estabelecidos pelo poder público.

Everton Silva, mentor em Energia a Combustão da SAE Brasil, explica que carros mais velhos tendem a poluir mais devido a uma série de fatores relacionados principalmente ao desenvolvimento tecnológico e aos padrões de emissões mais rigorosos aplicados a veículos mais recentes - além do desgaste causado por manutenção inadequada.

De acordo com o especialista, analisando o impacto das fases anteriores do Proconve, fica evidente que as medidas contribuíram para a redução drástica das emissões de gases poluentes na cidade de São Paulo, especialmente entre 2012 e 2022. No entanto, ele ressalta que o impacto poderia ser muito maior se existisse um programa de renovação de frota.

"Se houvesse inspeção veicular responsável e um programa de renovação de frota, os efeitos desses programas seriam ainda maiores e mais rápidos. A gente entende as questões sociais, mas os carros antigos e poluentes também geram um custo grande para a saúde pública. Hoje, você compra um carro e ninguém mais cobra nada - não sabemos se o veículo passou por uma manutenção e o quanto está poluindo", argumenta o mentor da SAE.