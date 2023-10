A semelhança com o possante que temos hoje na garagem, no entanto, está no conceito. Embora os helicópteros também possuam capacidade de decolagem e pouso vertical, o termo "carro voador" é geralmente usado para descrever a próxima geração de veículos de transporte pessoal que estão sendo desenvolvidos com tecnologia avançada, como propulsão elétrica, automação e sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo. Assim como os carros, eles são planejados, principalmente, para a locomoção urbana, também são uma estratégia para pôr fim ao trânsito caótico das cidades, tal como nos filmes de ficção científica. Portanto, seria mais uma evolução dos automóveis do que das aeronaves.

Já a diferença principal entre os eVTOLs e os helicópteros tradicionais está na tecnologia empregada. Os eVTOLs estão sendo projetados para serem mais eficientes, sustentáveis e silenciosos em comparação com os helicópteros - que atualmente são uma opção apenas para milionários. Os novos veículos geralmente apresentam múltiplos rotores ou hélices distribuídos em sua estrutura, o que permite um voo mais estável e seguro, além de uma redução significativa do ruído em relação aos helicópteros com apenas um rotor principal.

Outro detalhe importante: a ideia é que o eVTOL faça percursos curtos, entre 16 e 48 km, e menos de 20 minutos.

Como o Brasil está inserido neste contexto?

Para os amantes de tecnologias, uma boa notícia. O Brasil está completamente inserido no contexto dos carros voadores. A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer e uma das maiores desenvolvedoras desse tipo de veículo, anunciaram a construção de sua primeira fábrica em Taubaté (SP). A parceria entre as duas brasileiras já conquistou 2,8 mil intenções de compra pelo mundo.