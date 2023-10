É oficial. A BYD assumiu nesta segunda-feira (9) a antiga fábrica da Ford em Camaçari (BA), que havia encerrado suas atividades em janeiro de 2021. A cerimônia de oficialização do acordo entre a chinesa e o governo baiano aconteceu na própria fábrica, e contou com a presença do vice-presidente Alckmin, do governador Jerônimo Rodrigues, do CEO global da marca, Wang Chuanfu, da CEO da BYD Américas, Stella Li, e do atual presidente da empresa no Brasil, Tyler Li.

A CEO Stella Li prometeu um centro de desenvolvimento de tecnologia na Bahia, com a proposta de transformar o estado em um "Vale do Silício", região americana que abriga muitas start-ups e empresas globais de tecnologia, como Apple, Facebook e Google. "BYD, em inglês, significa 'construindo os seus sonhos', e vamos construir os sonhos aqui no estado da Bahia", disse a executiva.

A promessa foi reforçada pelo CEO global da marca, Wang Chuanfu. "Escolhemos a Bahia, escolhemos Camaçari porque queremos transformar essa região em um Vale do Silício. Por causa disso, vamos instalar um centro de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento para buscar novas soluções para a transição verde e novos jeitos de mover nossos veículos. O Brasil é um mercado de grande potencial que vai ser uma referência no mundo".