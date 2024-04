Chevrolet divulga primeiras imagens da nova S10; veja o que mudou na picape

Imagem: Divulgação

Com estreia de novo Mylink de 12 polegadas, mais conforto e conectividade, a proposta da GM é torná-la um diferencial a bordo. Ficou bonito por dentro também e ainda eliminou a chave do tipo canivete - entra o botão de partida para os modelos mais completos. Quem viu de perto achou até que a picape é um SUV por dentro.

Ainda é preciso saber se em matéria de suspensão a calibragem foi saudável, deixando a S10 mais suave e menos puladora. Quanto à mecânica, nova motorização 2.8 e qualidades que reforçam seu diferencial como a caixa de oito marchas (no lugar da de seis), melhor torque do motor e mais eficiência. A tampa do porta-malas vai abrir no esquema da Montana, bem leve.

"A Nova S10 chega como a mais inovadora da sua categoria. Tudo isso com a chancela da marca Chevrolet, líder global no desenvolvimento de picapes. Nosso propósito foi criar um produto que extrapolasse as necessidades dos nossos clientes e que pudesse também surpreender todo o mercado", diz Rafael Santos, vice-presidente de Vendas, Pós-Vendas e Marketing da GM América do Sul.

De acordo com o executivo, uma das grandes surpresas está na nova geração do motor turbodiesel. "Os consumidores podem esperar por uma tecnologia inovadora que combina performance, eficiência energética, emissões e dirigibilidade em um patamar nunca visto no país."