Depois da chegada do BYD Dolphin, as montadoras se mexeram para tentar equilibrar os preços de alguns modelos. Em seguida, o GWM Ora 03 reforçou o time dos 150 (leia-se R$ 150 mil, faixa de preço bem lucrativa da indústria). O ponto de partida na corrida por valores mais baixos se deu no mundo dos elétricos de entrada, com Renault Kwid E-Tech, JAC E-JS1 e Caoa Chery iCar. Desde o ingresso dos chineses com preços atrativos, o mercado se viu obrigado a reduzir os valores.

Recentemente, chegou a vez dos sul-coreanos da Kia acompanharem o movimento. O Niro EX baixou de R$ 208.990 para R$ 199.990. O híbrido chega a fazer mais de 20 km/l na cidade, com gasolina, sem muito esforço. Na SX Prestige o preço é tabelado em R$ 243.990, mas está por R$ 229.990 - R$ 14 mil a menos. Contudo, outros modelos também estão na corrida de preços.

O JAC E-JS1 reduziu R$ 9 mil e agora custa R$ 126.900. A queda, segundo a fabricante, acontece mediante uma renegociação com a matriz da empresa. A marca precisa se reposicionar para ganhar expressão e exibir com eficiência seu portfólio.