Botão por partida, multimídia com espelhamento de tela, carregador sem fio, cluster digital equipam os dois SUVs. O head-up display, no entanto, só está equipado no Jeep Grand Cherokee.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Colaborou Rodrigo Barros