Diego Palacios e o novo escândalo no Parque São Jorge

O Corinthians quebrou seu silêncio suspeito sobre a lesão do equatoriano Diego Palacios e revelou mais uma negociação indecente para contratar o lateral: ele padece de lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo.

Não é preciso ser especialista para entender a diferença entre uma lesão aguda e uma crônica.

A literatura médica diz que "As lesões das cartilagens do joelho são difíceis de tratar dada a sua reduzida capacidade de regeneração e dado o ambiente hostil que rodeia a articulação do joelho, submetida constantemente a inúmeros esforços. Como tal, elas tendem a evoluir para dor incapacitante e para osteoartrite precoce".