Em relação ao consumo, achamos satisfatório o desempenho da Strada turbo. Na estrada, dirigindo em um modo nada conservador (pisando bem), o número registrado no discreto computador de bordo ao centro do painel de instrumentos rudimentar foi de 13,9 km/l de gasolina. Uma pessoa no carro, pouca carga na caçamba, ar-condicionado sempre ligado e botão turbo raramente acionado. Foram cerca de 300 km rodados entre Natal (RN) e Recife (PE).

Na cidade, a melhor marca que registramos em dias de trânsito pesado na capital pernambucana foi de 11 km/l, também com gasolina e condições semelhantes de peso e uso do geladinho na cabine.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Então podemos dizer que a Strada evoluiu. A Fiat não quer deixar margem de mercado para as versões de entrada da Montana ou para a velha guerreira Saveiro. Com a motorização turbo, a líder agora tem uma gama vasta de opções, com motores aspirados e câmbio manual ou automático até os turbinados sem embreagem. Para quem gosta ou precisa desse tipo de veículo, é um prato cheio.

