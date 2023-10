Quando o assunto é novidade no mercado automotivo, só se fala na "invasão" das montadoras chinesas ao Brasil. O cenário remete ao anos 2010, quando Chery, Jac, Lifan e Geely desembarcaram por aqui. Na época, a euforia durou pouco e apenas duas delas conseguiram se estabelecer, mas com muitos ajustes no caminho. Agora, é a vez de novas marcas traçarem seus próprios destinos, para isso, o caminho escolhido tem sido o da eletrificação, e não estamos fazendo apenas de BYD e GWM.

O ano de 2023 foi marcado pelo esforço da Great Wall Motor (GWM) e da BYD em assumir as fábricas paradas da Mercedes-Benz e da Ford, respectivamente. As duas conterrâneas também causaram um efeito dominó nos preços dos carros elétricos de entrada, fazendo com que vários modelos já lançados tivessem os preços reduzidos para concorrer com seus produtos. Em 2024, é provável que as duas dividam os holofotes com, pelo menos, outras quatro marcas chinesas.

Uma das montadoras que pode ensaiar uma atuação no Brasil no próximo ano é a FAW Motors, que, inclusive, já ventilou o desejo de trazer modelos elétricos de sua submarca Bestune. A presença de submarcas, aliás, é muito comum entre os grupos chineses - trata-se de um arranjo parecido com o que acontece com a Stellantis, quando um único grupo detém várias montadoras. A diferença é que, no caso das chinesas, todas elas têm a mesma origem.