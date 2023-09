Siga o UOL Carros no

A Rampage chegou ao mercado recentemente, mas parece que, segundo alguns clientes, a picape está demorando para chegar às concessionárias. De acordo com um comprador da picape que entrou em contato com a reportagem, há mais de 15 dias a Rampage está no pátio da montadora e não seguiu para a loja que ele encomendou o produto.

Segundo informações apuradas pela reportagem, as picapes devem chegar às lojas ainda neste mês de setembro, com previsão para o fim do mês.

"Para esclarecimento de todos, informamos que as Novas Rampages faturadas entre os dias 28 de agosto e 08 de setembro de 2023 a clientes finais (varejo ou venda direta) serão entregues nas concessionárias até o dia 30 de setembro de 2023", diz nota da empresa.