A invasão chinesa no mercado automotivo brasileiro ganhou mais um capítulo hoje, com o anúncio da chegada de duas submarcas da Chery ao país em 2024 - em operação que não será ligada ao grupo Caoa. Omoda e Jaecoo terão portifólio próprio por aqui e podem inclusive ser produzidos no Brasil.

A linha Omoda é mais estilosa e juvenil, com 'alma do Range Rover Evoque' - mesmo sem qualquer semelhança visual. O SUV 5 já visto rodando pelas ruas de capitais brasileiras, está em teste e deve estrear no próximo ano. A marca chinesa deve optar pelo conceito híbrido para disputar o segmento, anteriormente governado pelas marcas generalistas brasileiras.

O Omoda C5 tem porte compacto e suas medidas são 4,40 metros de comprimento e 2,63 metros de entre-eixos. O Volkswagen T-Cross mede 4,2 metros, então já dá para imaginar o tamanho do veículo - pelo menos um deles, já que a proposta de largada envolve dois modelos.