Melhor carro da Kia no Brasil fracassou em vendas, mas é joia entre usados

No Salão do Automóvel de 2018, o Kia Stinger foi apresentado com toda pompa. O bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi foi seu garoto-propaganda, e colocou seu nome nas primeiras 20 unidades. Diferente de qualquer outro Kia, parecia mais com um sedã esportivo europeu e poderia ostentar o emblema de qualquer outra marca de luxo.

Mas nada disso adiantou, e o Stinger acabou sendo um fiasco comercial. Apenas 37 unidades foram emplacadas entre os anos de 2018 e 2022, o que faz dele um dos carros mais raros do Brasil. Não foi muito diferente em outros países, já que saiu de linha sem fazer um sucessor.

Caro, custava cerca de R$ 350 mil, algo próximo de versões do BMW Série 5 e Mercedes-Benz Classe E. Talvez seja esse o motivo por ter vendido tão pouco, mas depois de avaliar um modelo usado, posso garantir que não deve absolutamente nada para essas marcas de luxo mais consagradas.