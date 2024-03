Furada? 5 razões para entender se comprar carro de locadora vale a pena

Revisões fora do recomendado pelo fabricante

Algo que pode trazer tranquilidade para o comprador é a comprovação das manutenções que foram feitas. Geralmente os carros de categorias superiores passam por revisões em concessionária até o período da garantia, enquanto os de categorias de entrada são revisados por oficinas parceiras. Parece algo positivo, não é mesmo?

O que nem todos sabem é que algumas dessas revisões não acontecem do jeito que deveriam. Foram inúmeras as vezes que me deparei com casos em que peças não foram substituídas ou então utilizaram produtos fora da recomendação do fabricante.

Tem muita coisa errada nesse meio e quem perde com isso é o futuro dono desse carro, que no longo prazo terá diversos problemas para resolver.

Furto de peças

Me lembro de um episódio da famosa série Friends em que um dos personagens sugere que é errado roubar o controle remoto da televisão do quarto em que estão hospedados, mas aceitável roubar as pilhas desse mesmo controle. Engraçado de se ver em uma série de comédia, mas lamentável que aconteça de fato.