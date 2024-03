Chevrolet Spin 2025: 4 segredos para o sucesso do veterano de sete lugares

A Chevrolet Spin é um modelo presente no nosso mercado há 12 anos e campeão de fidelidade da marca, com 70% de proprietários que apenas 'atualizam' o que têm na garagem, trocando uma versão mais antiga pela mais atual. Para minha alegria, a GM acaba de tirar do forno o modelo 2025 com seu terceiro desenho de carroceria, e mais uma vez com melhorias no desempenho e consumo.

A insistência em manter o modelo na mesma geração por tanto tempo mostra uma curiosidade: ao lado do Hyundai HB20, ambos são os únicos carros na mesma geração desde 2012. A convite da Chevrolet, estive no evento de lançamento e conto abaixo qual o segredo do sucesso deste carro há tantos anos.

Versatilidade

Por muitos anos, foi o carro com sete lugares mais barato do Brasil. Poucos foram os concorrentes diretos com essa capacidade, como os saudosos Nissan Grand Livina e Fiat Doblò, e agora o novíssimo Citroën C3 Aircross.