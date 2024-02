Genial ou gambiarra? 5 carros que abusam das 'soluções criativas'

Tenho certeza que essa lista poderia ser ainda maior, então fique à vontade para incluir outras 'soluções criativas' nos comentários.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.