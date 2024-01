Sem comprovantes de manutenção

O manual do proprietário é composto por alguns livretos, sendo que um deles é o do cronograma de manutenção, com o espaço para anotar e carimbar as revisões feitas ao longo do tempo, sejam nas concessionárias ou em oficinas particulares.

Ocorre que esse livreto das manutenções, tem pernas próprias em muitos casos. É impressionante como eles somem, desaparecem, evaporam, e qualquer outra desculpa. Pode parecer bobagem a ausência desse livreto, mas ele é um forte indício de adulteração de quilometragem.

Ele apresenta aquilo que o vendedor talvez não queira mostrar, como um registro de manutenção com quilometragem superior a que está no painel. Sendo assim, recomendo que verifique o manual com atenção e suspeite dos casos sem o livreto de manutenção.

Alguns carros mais recentes já aposentaram o manual, e os registros são feitos em aplicativos do fabricante. É uma boa solução para inibir as adulterações e forçar o proprietário a realizar as revisões.

Luz de anomalia

Muita atenção nas luzes do painel de instrumento. Algumas delas se acendem no momento da partida, mas logo se apagam. Como é um processo muito rápido, vale a pena utilizar o celular no modo vídeo, para gravar e depois assistir várias vezes, até ter certeza das luzes que se acendem.