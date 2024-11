São Paulo x Atlético-MG: Palpites, estatísticas e escalações | 23/11/2024

Aposta em Resultado Final - Vitória São Paulo - Risco menor

Como destacamos anteriormente, o São Paulo é favorito no confronto. Apesar de contar com alguns desfalques, como o zagueiro Sabino, suspenso, o Tricolor tem o retorno de alguns atletas que estiveram na Data FIFA com suas seleções, como Ferraresi e Bobadilla. Outros jogadores importantes também voltam de lesão, casos de Alisson e Michel Araújo.

A partida tem mais valor para a equipe paulista, que está determinada a tentar uma vaga no G4 e, consequentemente, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Já para o Atlético, levantar o troféu de campeão da Libertadores no sábado seguinte é a prioridade. Inclusive, com este título, os mineiros já estariam garantidos no principal torneio continental do ano que vem, sem precisar lutar por esta vaga no Brasileirão.

Aposta em Intervalo/Fim de jogo - São Paulo/São Paulo - Risco moderado

O Galo deve atuar com um time alternativo, como salientado, e entendemos que o São Paulo deve se aproveitar do fator casa para construir a vitória já no primeiro tempo. O Tricolor tem o 3° melhor ataque do campeonato, enquanto os mineiros possuem uma das defesas mais vazadas, com mais gols sofridos que clubes que estão na zona de rebaixamento, como Bragantino e Cuiabá.

Aposta em Marcador - Lucas Moura - Risco maior

Acreditamos que o craque do São Paulo, Lucas Moura, tem boas chances de marcar no duelo. O camisa 7 é um dos destaques do Brasileirão e vem embalado após assinalar o seu 10° gol na última rodada, no empate em 1 a 1 contra o Bragantino. Lucas está entre os melhores marcadores deste Campeonato Brasileiro, com apenas dois gols a menos que o principal artilheiro da competição, o palmeirense Estêvão.