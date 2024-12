Atlético-MG x Athletico-PR: palpites, estatísticas e dicas | 08/12/2024

*As odds acima foram registradas no momento de publicação estes palpites de Atlético-MG x Athletico-PR. No entanto, as bets podem alterar as cotações a qualquer momento.

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam na Arena MRV em um duelo contra o rebaixamento no Brasileirão Série A. Quem ganhar, fica a salvo da Série B. Quem perder, corre sério risco.

O Galo, vice-campeão da Copa do Brasil e Libertadores, não esperava estar nessa posição. Mas está. Depois da demissão do técnico Gabriel Milito, o Atlético tenta vencer para evitar um desastre ainda maior na temporada.

Do outro lado, o Athletico-PR tem o seu confronto final contra o rebaixamento. A derrota para o Bragantino na última rodada deixou o Furacão em situação complicada, mas o Athletico depende de si para escapar. Ganhando aqui, está salvo.

Os nossos palpites focam na ideia de que este será um jogo com muitos ataques, especialmente nos últimos 20 minutos da partida. Por isso, prevemos um alto número de escanteios, gols e chutes.

Qual aposta em Atlético-MG x Athletico-PR vale mais a pena?

Jogos decisivos tendem a ser muito mais imprevisíveis. Afinal, o futebol é o jogo do impossível e tudo pode acontecer. Por isso, selecionamos palpites com classificação de risco diferentes, pensando em cada perfil de apostador.