Atlético-GO x Palmeiras: Palpites, estatísticas e escalações | 23/11/2024

Atlético-GO x Palmeiras se enfrentam neste sábado, 23 de novembro, no Estádio Antônio Accioly. O jogo é válido pela 35ª rodada do Brasileirão e vale muito para o Palmeiras, que é vice-líder e ainda sonha com o tricampeonato consecutivo. Confira neste artigo do UOL Apostas os melhores palpites, escalações e onde assistir ao jogo.

Atlético-GO x Palmeiras: Palpites do UOL Apostas

Mais / Menos Gols : Palmeiras +2.5 gols — 2.80 na Novibet

: Palmeiras +2.5 gols — Escanteios: Palmeiras +7.5 — 2.55 na Sportingbet

*As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento. Os valores mostrados aqui foram vistos no momento da produção deste palpite Atlético-GO x Palmeiras.