Quais e-Sports a 1xBet oferece aos seus apostadores?

Counter-Strike 2

Um dos jogos mais populares do mundo tem também é o de maior destaque na 1xbet, é o CS2. O jogo está logo no início das opções para apostar na 1xbet e no momento da nossa análise possuía quase 30 campeonatos ao redor do mundo.

Entre eles o IEM Rio disputado no mês de outubro no Rio de Janeiro. Com diversas equipes conhecidas e muitas partidas em disputa. Mas a 1xbet oferece mais. Outros campeonatos em disputa também estão disponíveis para apostas, podendo escolher entre alguns campeonatos futuros, ou até mesmo os Ao Vivo.

Dota 2

Outro game com muitos fãs é o Dota 2 e por isso também é outro jogo com destaque na plataforma da 1xbet. O apostador tem as principais ligas para apostar, assim como os mercados mais tradicionais, como vencedor do confronto, o handicap e a vitória em cada um dos três mapas.

Além de apostar nos principais campeonatos, o apostador consegue acompanhar as partidas com transmissão ao vivo. Basta selecionar o confronto e clicar no botão de play verde.