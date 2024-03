Golpe, redes e fundo do poço: Richarlison diz como terapia salvou sua vida

Pressão na rede social e blindagem. "Hoje na minha rede social só comenta quem é próximo. Depois da Copa a perseguição veio muito, sabe? Comenta quem é próximo, manda mensagem só quem eu quero. A perseguição foi muita e isso acaba afetando. Somos seres humanos, vemos maldade no olhar das pessoas. Mudei completamente. Chegou ao ponto até do professor Tite me chamar no avião. Muitos não acreditavam em mim antes da Copa. Ele me chamou e disse para não se preocupar com as críticas, que eu seria o camisa 9 e que confiava em mim. Isso foi importante para eu chegar com confiança. Tite acreditou mesmo com as pessoas criticando. Pessoas procurando um camisa 9 nas entrevistas, zonas mistas, e ele acreditou em mim e eu no trabalho dele. Fui camisa 9 dele na Copa".

Outras respostas de Richarlison

Parte física

"Passei por uns meses de dificuldade, com dores no púbis. O pessoal aqui da seleção viu que eu mal conseguia chutar. Fiz a operação, os dois lados do púbis, e me sinto 100%. Voltei voando na Premier League. Meses atrás falei para o João Castelo Branco que voltaria para a seleção. Trabalhei muito, hoje estou feliz por dar a volta por cima".

O impacto da Premier League na seleção

"Ele esteve no CT do Tottenham, viu como é a estrutura lá, conversou com nosso torcedor. O estilo de jogo deles é meio parecido, é um jogo agressivo. Ele gostou muito. Essa aproximação com os jogadores da Europa nos dá confiança também, sabe? Conversou com a gente aqui, olho no olho, eu mesmo falei para ele que a seleção para mim é primeiro lugar. Deus no céu e seleção brasileira na terra. Passei essa confiança. Muito bom estar aqui nesse começo e que a gente construa uma seleção vitoriosa".