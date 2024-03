Coringa? Por que Beraldo ri antes dos jogos da seleção e Liga dos Campeões

Ele se apresentou no dia 1, foi relacionado no dia 3 e já estreou no dia 7 de janeiro. Desde então, só ficou menos tempo em campo do que Mbappé. O PSG pagou 20 milhões de euros (R$ 107 mi) na maior venda de um zagueiro na história.

O que eu mais gosto dele é a inteligência na hora de ler as situações. Está tranquilo com a bola, gera passes por dentro e por fora, rouba a bola dos adversários. É inteligente sem bola contra atacantes mais rápidos e fortes. É de uma personalidade muito grande, sem dúvida. Estamos encantados. É estranho que se adapte com tanta facilidade. Parece parisiense, está adaptado muito rapidamente e estou feliz

Luis Enrique

Revanche?

Provável titular contra a Espanha no amistoso de hoje, no Santiago Bernabéu, Beraldo enfrentará novamente alguns jogadores da Real Sociedad.

O zagueiro ganhou ainda mais destaque no PSG durante os jogos contra a Sociedad na Liga dos Campeões. Os franceses ganharam ambos os jogos: 2 a 1 e 2 a 0.