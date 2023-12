Ainda tabu: 'Em 2016, fiquei sabendo que era paciente paliativa desde 2012'

Incluem apoio emocional e espiritual?

Sem dúvida nenhuma. Entre os princípios estão o respeito à cultura e a religião do indivíduo. É fundamental entendermos que o ser humano é composto dessa complexidade do físico, do emocional, do espiritual e do social. Por isso, os pacientes e seus familiares precisam ser cuidados em todas as esferas.

Cuidados paliativos ganha Política Nacional

Esta semana, o Brasil ganhou a Política Nacional para o setor de cuidados paliativos. O anuncio foi feito na quinta-feira (14) durante reunião presidida pela ministra da Saúde, Nisia Trindade Lima.

Isso significa que este serviço será estruturado e organizado na rede pública de saúde para todos os pacientes com doenças ameaçadoras da vida se tratarem, de forma a manter o alívio da dor e sofrimento e a qualidade de vida.

Atualmente, existe no Brasil iniciativas isoladas de cuidados paliativos, conforme demonstra o Atlas de Cuidados Paliativos, elaborado pela ANCP.

No atlas consta que o maior número de serviços em cuidados paliativos está concentrado no atendimento público pelo SUS, com 123 (52,5%) unidades, além de 36 (15,3%) serviços instalados em instituições de atendimento público e privado, e 75 (32%) serviços em hospitais privados.