Mariana Ferrão: 'Em uma viagem, a gente não precisa controlar tudo'

No episódio desta sexta-feira (3/5) do quadro 'Mari vs Mari', Mariana Ferrão compartilha momentos de uma viagem em grupo que ela organizou para a Chapada Diamantina, na Bahia. Uma das coisas que mais marcaram a jornalista e palestrante em saúde mental foi perceber o quanto cada pessoa aproveitou o lugar de uma maneira diferente.

Ela conta que, no primeiro passeio, o grupo acabou se dispersando. "Cada um foi pro seu lugar e eu me percebi querendo aproveitar, mas, ao mesmo tempo, preocupada com o grupo. Pensei: 'será que tá todo mundo bem?', 'será que todo mundo tá encontrando um lugar?'".

Quando olhou ao seu redor, porém, viu que, na verdade, "cada um já estava no seu ritmo": "Foi muito mágico ter percebido isso e ter sentido que cada um já estava fazendo tudo que precisava fazer".