Brigar de forma gentil? Comunicação não violenta ajuda a resolver conflitos

Quando uma conversa está sendo guiada pela gentileza e compreensão na fala, o outro escuta com mais atenção e fica mais fácil resolver conflitos. Quando a comunicação é honesta e respeitosa, tudo fica mais objetivo e produtivo, porque não se perde tempo com insultos. Iane Ventura, psicóloga

A psicanalista Elisama Santos, autora de "Vamos Conversar", lançado recentemente pela editora Record, diz que comunicação não-violenta não é um mero método para lidar com os conflitos, mas sim um jeito de ver a vida, um convite para mergulhar nas conversas com desejo genuíno de cuidar do que importa para si e para o outro na relação. "É escutando a nós mesmos e ao outro que podemos estabelecer o que negociável e o que é inegociável, que saímos do ciclo de busca de culpados e mocinhos que nos habituamos em nossos diálogos."

Como se comunicar de uma forma não violenta

De acordo com a especialista, é importante entender que tudo o que você sente é sobre você, então, na hora de levar alguma demanda para o outro, em vez de acusar, você pode expressar como você se sentiu com a situação. Ou seja, em vez de falar "Poxa, você está sempre atrasado", tente "Eu me sinto muita frustrada todas as vezes que você atrasa, porque eu me organizo para estar aqui no horário e sinto que meu tempo é desrespeitado".

"Parece algo bobo, mas já reparou quantas vezes a gente acha que o é que importante pra nós está óbvio nas relações, mas na realidade não está? Quem disse que a sua esposa sabe que a terça é um dia mais tenso para você, se você não contar? Quem disse que os motivos do seu incômodo com a fala da sua irmã estão nítidos? As nossas posturas mudam quando olhamos para as situações com o cuidado que pedem", diz Santos.

Outra sugestão é primeiro escrever o que você gostaria de dizer do jeito que está vindo na mente, isso irá aliviar o sentimento e ajudar a elaborar. Depois, pergunte-se: Qual o melhor jeito de falar isso?.