Não é só câncer de pulmão: como poluição também causa doenças no coração

"As partículas são capazes de penetrar os pulmões e entrar na corrente sanguínea", disse o professor. "A exposição à poluição aumenta a mortalidade e morbidade. Aumenta a formação e progressão de ateroma [placas de gordura], provoca ataques do coração, eleva a pressão arterial."

Um estudo realizado pela Universidade Yale (EUA) e publicado em 2020 mostrou que a exposição a partículas ultrafinas presentes na poluição do ar gera um aumento de quase 6% no risco de sofrer um ataque cardíaco não fatal.

Mudanças climáticas trarão mais doenças

Neamatalla disse que, no caso da poluição, o ideal seria lutar contra a exposição contínua a essas partículas, plantar árvores e apoiar iniciativas que têm como meta melhorar a qualidade do ar. Entretanto, a poluição do ar só tende a aumentar, e com ela a quantidade de doenças a que estamos expostos.

Nicaise Ndembi, virologista etíope e conselheiro científico sênior da direção do CDC Africano, disse na conferência que o aquecimento global está acontecendo —a exemplo das inundações na Líbia, que deixaram 3.893 mortos, segundo o último balanço provisório do governo—, e que a mudança climática está afetando as características biológicas de patógenos.

"O aumento das temperaturas e das precipitações promovem doenças infecciosas, das provocadas por vetores até infecções entéricas e diarreia, passando pelas parasitárias como esquistossomose", disse Ndembi