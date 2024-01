'Mesmo sem correr, ensinei meus filhos a andar de bicicleta e jogar bola'

Um dos desafios foi me reinventar nas atividades e brincadeiras com os meus dois filhos, a Tamires e o Fernando, quando eles eram crianças. Mesmo sem conseguir correr, ensinei-os a andar de bicicleta com a prática da marcha atlética. Jogava futebol com o Fernando sentado no gol, no chão. Eu era o goleiro e ele o atacante.

Imagem: Arquivo pessoal

Uma outra mudança necessária foi adaptar os móveis da minha casa, tive que mandar fazer mesas, cadeiras, cama, vaso sanitário com uma altura maior do que a padrão. Minha mesa, por exemplo, tem 1,10 m de altura e a cadeira, 65 cm, o que me permite levar comida e bebida até a boca.

Aos 47 anos, um mapeamento genético confirmou o diagnóstico de distrofia muscular de Becker. Ao entender melhor a condição, descobri que meu avô materno sofria com muitas quedas, o pessoal no interior dizia que ele não conseguia subir no cavalo e o chamava de manhoso —ele provavelmente tinha a doença.

Me tornei um ponto de referência sobre a doença entre os meus familiares —em 2014, um primo descobriu a doença e faleceu aos 54 anos.

'Devemos tirar tudo de bom das coisas ruins'

Imagem: Arquivo pessoal

Sempre tive o apoio da minha família, especialmente da minha esposa, a Maria do Carmo, com quem estou há 36 anos. Ela é a 'minha loteria', é quem cuida de mim e me dá toda assistência de que preciso. Mas a realidade fora de casa é outra.