Aumento de casos da febre de Lassa tem relação com mudanças climáticas

A febre de Lassa é uma doença hemorrágica fatal que, em 2018, teve recorde de epidemia na Nigéria e, desde então, sofreu um aumento no número de casos no país em todos os anos seguintes. Apesar do quadro ser uma emergência de saúde pública naquele país, também é comum em Serra Leoa, Guiné e Libéria, o que fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) colocar o vírus que transmite a doença na lista de agentes patogênicos notórios com potencial epidêmico ou pandêmico. De acordo com a revista científica Nature, a febre deve ter um aumento da sua área de propagação, chegando também à África Oriental e Central no futuro, com projeções até 2070.

Transmissão e sintomas

Expedito Luna, professor do Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), explica que o vírus da febre de Lassa (LASV) é uma zoonose, transmitida de roedores silvestres para os seres humanos, através do contato com excrementos no meio ambiente — inaladas pelo ar em formato de poeira ou por contaminação direta em alimentos e água, por exemplo. Seu principal reservatório é o Mastomys natalensis, que não tem grandes implicações ou adoece com o vírus, apenas o portando e eliminando na urina ou fezes.

Uma outra possibilidade de infecção é via inter-humana, apesar de não ser altamente transmissível dessa forma. Para exemplificar essa forma de transmissão, Ana Catharina de Seixas, doutora do Hospital das Clínicas (HC) e pesquisadora da FMUSP, diz: "Quando o vírus foi primeiramente isolado, em 1969, alguns profissionais da saúde e alguns funcionários do laboratório que trabalharam com o vírus foram contaminados. Acredita-se que a via de infecção foi por contato com secreções dos pacientes ou inalação de partículas virais. Um técnico de laboratório morreu na ocasião, mas devemos lembrar que as condições de segurança nos laboratórios eram muito diferentes naquela época".