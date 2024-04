Corpo emite sinais: como saber há quantas horas uma pessoa morreu?

Temperatura externa influencia. Em dias de calor ou frio extremo, o corpo pode resfriar mais rápida ou lentamente de acordo com a temperatura ambiente. Berto Freire usa como exemplo uma morte no meio do deserto, a 50º C. "A temperatura do cadáver, em vez de cair, sobe."

Processo de decomposição

Primeiras 24 horas. A pele se torna pálida e cerosa à medida que o sangue para de circular, o corpo começa a perder calor, aproximando-se gradualmente da temperatura ambiente. [A rigidez] inicia-se entre as primeiras 2 e 6 horas.

Até 72 horas. Dependendo da temperatura ambiente, a rigidez pode começar a diminuir no final desse período. As manchas de lividez tornam-se fixas, e a coloração púrpura escuro é mais evidente onde o sangue se acumulou. Os processos internos de decomposição começam.

Após 72 horas. A pele pode começar a apresentar alterações de cor, passando por tons de verde e preto, especialmente ao redor do abdômen e nas áreas onde o sangue se acumulou. A atividade bacteriana resulta na produção de gases, que podem causar inchaço do corpo, particularmente no abdômen e nos tecidos faciais.

Ação de insetos. Em uma semana, as larvas começam a se alimentar ativamente dos tecidos moles, acelerando o processo de decomposição. É da decomposição que vem os maus odores, como resultado da ação de bactérias e da liberação de gases como putrescina e cadaverina.