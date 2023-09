É verdade que um dos primeiros sinais da desidratação é a dor de cabeça?

O baixo consumo de água, chás e sucos desencadeia sintomas diferentes em cada indivíduo, entre eles a dor de cabeça.

É muito difícil associar a dor de cabeça à falta de água, mas a desidratação pode ser um sinal de que a crise está começando, como um gatilho. Carla Delascio, ginecologista e obstetra especializada em nutrologia do centro de medicina integrativa do Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista (SP)

Na maioria das vezes, as pessoas costumam associar a cefaleia a outras condições de saúde, como estresse, sono irregular e hipoglicemia.

"Os primeiros sintomas são a sede, como resposta fisiológica ao processo; a redução da sudorese; e a concentração urinária, identificada pelas tonalidades amarelo escura ou amarronzada. Sintomas sistêmicos —dor de cabeça, tonturas e sonolência—, podem se seguir a esse quadro, ainda em uma desidratação leve", explica o nefrologista Guedes.

É possível apresentar também fadiga, fraqueza, diminuição do apetite, enrugamento da pele na testa, diminuição do débito urinário —eliminação de urina inferior a 500 ml em 24 horas—, olhos encovados, mucosas da boca e do nariz secas, cãibras musculares, batimentos cardíacos acelerados, pele seca, língua pastosa e perda de peso.

De acordo com Fernanda Maniero Banevicius, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera, o corpo não tem capacidade de armazenar água e a quantidade eliminada a cada 24 horas deve ser reposta para manter a saúde em equilíbrio. "Adultos saudáveis vivem até 10 dias sem líquidos, as crianças, até 5 dias, enquanto pode-se sobreviver durante várias semanas sem comida", explica.