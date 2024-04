Importância de garantir colágeno para o seu organismo vai além da skincare

Vale dizer que nada é melhor que o estilo de vida para garantir menor degradação e perda de colágeno no corpo. Além da atividade física regular, aumentar o consumo de fontes naturais de vitamina C, aumenta a produção do colágeno pelo próprio corpo. E procure um especialista antes de tomar qualquer coisa sozinho.

Suplementação

A suplementação alimentar com colágeno hidrolisado é vista como uma alternativa para evitar essas perdas, já que o consumo pela alimentação é baixo. No entanto, é preciso cuidado para não ultrapassar o valor de referência: a recomendação diária de ingestão de todas as proteínas é de 75 gramas.

Desde 1999 os cientistas demonstraram que 10% da absorção do colágeno hidrolisado é na forma de peptídeos. Recentemente, estudos comprovaram que essa proteína é de rápida absorção, cerca de 15 a 30 minutos.

Estes peptídeos são como pequenos tijolos proteicos, eles conseguem remodelar os tecidos, especialmente aqueles que são naturalmente ricos em colágeno. E fazem isso com mais eficiência do que peptídeos de outras fontes de proteínas.

Portanto, faz diferença ingerir colágeno hidrolisado e a suplementação — em pó, barras, shakes, sucos e outros — não pode apresentar dosagens muito baixas para fazer efeito.