Mari Ferrão: 'O Problema dos 3 Corpos' e as paredes sem saída da vida real

Para a jornalista e palestrante em saúde mental, situações como essa revelam uma verdade essencial. "A saída sempre começa de dentro para fora", diz ela.

"Quando a gente não tem mais para onde olhar, quando a gente não tem mais pra onde ir, o único lugar que resta é aqui dentro. É ir pra dentro pra conseguir atravessar".

Com vídeos novos toda quarta e sexta, "Mari vs Mari" é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.