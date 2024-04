'Perdi a voz após um acidente surfando; tempos depois, me tornei cantora'

Apesar de ter feito moda na faculdade, não gostei. Fui trabalhar no mercado financeiro, pois sempre estive envolvida nos investimentos da minha família. Gostava muito, então fiz uma pós-graduação em administração de empresas para continuar neste ramo. Estava bem mais feliz.

Eis que chegou a pandemia. Meus pais foram morar na praia, porque estavam muito preocupados com a doença. Poucos meses depois, eu e meu marido —que era namorado na época—, decidimos passar um tempo com eles, o que acabou se tornando dois meses.

Como estávamos próximos ao mar, e eu sempre quis aprender a surfar, meu marido resolveu me ensinar um pouco. Ele me deu uma 'aula' com longboard um dia e assim seguimos até eu achar que conseguiria pegar onda sozinha, sem ele ao meu lado.

Fomos para uma praia diferente e as ondas estavam bem mais fortes. Entrando no mar, estava com medo de levar a prancha. Segurei-a com força, mas veio uma onda e me empurrou. E fez com que eu batesse a prancha bem no final do meu pescoço.

Não sei descrever o que senti. Era como se fosse um engasgo, mas não conseguia respirar. Quando puxei o ar, não tinha voz para pedir ajuda. Meu marido já estava mais no fundo do mar, ele não viu o que tinha acontecido comigo. Parecia que ia morrer. Foi tão traumático que esqueci dos detalhes.