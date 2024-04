O que é o nosso lado sombra e por que devemos entrar em contato com ele?

O efeito sombra pode ser sutil ou brutal —tudo depende de como as pessoas lidam com esse lado não consciente e imprevisível.

"Para exemplificar, todos os dias as pessoas vivenciam algo que lhes traz algum tipo de 'incômodo', não é mesmo? Ou seja, convivemos com alguém que não nos agrada em nosso trabalho; assistimos com revolta fatos violentos como um assalto, um homicídio ou um feminicídio. Todas essas vivências trazem à tona, mesmo que brandamente, algo do nosso lado sombra, como o desejo de vingança contra um desafeto ou a vontade de exercer a justiça com as próprias mãos. Essas reações, drásticas ou meramente negativas, se originam nas sombras do nosso ser", observa Gomes.

Se você se interessou pelo tema, dois livros lançados recentemente podem ajudá-lo, já que propõem atividades para lidar com nosso lado sombra: "Diário da Sombra" (Keila Shaheen, Editora Fontanar) —best-seller mundial e sensação no TikTok— e "Como Acolher seu Lado Sombra" (Keely Bramblett, Editora Sextante). Ambos são interativos e têm espaço para escrita, reflexão e leitura, são como diários em que você deve expressar as suas emoções através dos exercícios propostos.

Trabalhar com a sombra implica explorar nossos aspectos inconscientes em um ambiente seguro e controlado. Isso pode incluir escrever um diário, meditar, fazer terapia ou ter o acompanhamento de um/a guia ou professor/a espiritual. Trecho de "Diário da Sombra"