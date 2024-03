Mariana Ferrão: 'A pílula mágica para uma vida melhor se chama constância'

"Mas, na nossa vida, não funciona assim, não existe a pílula mágica", diz Ferrão.

Para a jornalista, assim como os truques de mágica precisam ser repetidos e treinados até que saiam do jeito certo, a constância nos hábitos que vão nos fazer ter uma vida mais saudável também são a chave para o sucesso: "A verdadeira pílula mágica é a prática de todo dia".

Com vídeos novos toda quarta e sexta, 'Mari vs Mari' é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.