Doguinho que usa piscina: será que é higiênico e seguro para humanos?

Ejzenbaum continua que cães ainda não controlam xixi, diarreias e vômitos dentro da piscina, o que pode acontecer se beberem água tratada em grande volume. Nesses casos, assim como para humanos, a água com cloro faz mal à saúde do pet e isso pode prejudicar também a do tutor. Se costuma passar muito tempo dentro da piscina, o cão também pode, por efeito do cloro, contrair dermatite e transmitir fungos para os humanos, causando micoses e alergias.

Fora da água também há perigos

Imagem: iStock

Com pulgas, elas podem se soltar dos pelos e ficarem no chão, em volta da piscina, à espreita dos banhistas. São parasitas que podem viver fora do corpo de um cão ou gato, em ambientes úmidos com a presença de restos orgânicos, até encontrarem um novo hospedeiro.

"Cachorros [especialmente os com pelo farto] também merecem atenção com a presença de bactérias na região genital e do ânus, que pode estar sujo com resquícios de fezes", esclarece Rosana Richtmann. Esses resquícios são suficientes para contaminar a água da piscina e a área em volta dela com diferentes agentes infecciosos. Entre os quais e que fazem mal à saúde:

Cryptosporidium: protozoário resistente à água com cloro e que sobrevive até dez dias na piscina, causando diarreia em banhistas, caso seja ingerido acidentalmente;