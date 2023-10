Ele coreografa cenas de sexo em séries da Netflix: Pilar básico é consenso

Ensaios, figurinos e proteções para que não haja nenhum tipo de atrito entre quem filma é responsabilidade de David. Na entrevista ele conta um pouco como é seu dia a dia no set e como trabalha para que o bem-estar dos atores seja mantido o tempo todo.

VivaBem: Como você descreveria o trabalho de um coordenador de intimidade para quem nunca ouviu falar da profissão?

David: Sou a pessoa que abre os caminhos no processo de comunicação e transparência com toda a produção, não apenas com o elenco. O pilar principal do meu trabalho é o consenso e respeito aos limites.

Começa comigo dando uma olhada em todas as cenas que requerem intimidade do roteiro, conversando com o diretor e produtor sobre esses momentos e o que eles esperam que aconteça, se teremos cenas de nudez ou não, e depois falando com os atores para entender quais são as suas preocupações e dúvidas.

Para entender se eles estão confortáveis, o que eles precisam usar de proteção para cenas de nudez... Levo as ponderações para a equipe de figurino.

Existe algum tipo de preparo psicológico com os atores que vão gravar essas cenas?

O coordenador de intimidade não é terapeuta. Mas existem pessoas com as quais eles podem falar, caso precisem.