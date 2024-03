Insulina favorece acúmulo de gordura e ganho muscular; conheça suas funções

IMC de até 25 : 2 a 13 mU/L de insulina

: 2 a 13 mU/L de insulina IMC entre 26 e 30: 2 a 19 mU/L de insulina

2 a 19 mU/L de insulina IMC acima de 30: 2 a 23 mU/L de insulina

Estes valores são estabelecidos apenas para indivíduos com glicemia normal, perdendo o valor diagnóstico em indivíduos com pré-diabetes e diabetes.

O que provoca o aumento do nível de insulina?

O consumo em excesso de alimentos, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, como doces e produtos feitos com farinhas refinadas, geram uma superestimulação do pâncreas, que libera quantidades enormes de insulina em resposta à rápida entrada de açúcar no sangue. Esse processo é conhecido como pico de insulina.

A alteração nos valores de insulina também tem forte relação com a adiposidade corporal. Sabidamente, o excesso de gordura está associado a prejuízos nas ações da insulina no corpo. Isso acontece pois a gordura corporal produz substâncias que conseguem influenciar negativamente na transmissão do sinal da insulina no interior das células. Assim, a captação de glicose no músculo é prejudicada quando o indivíduo está acima do peso. Além disso, doenças autoimunes, inflamação crônica ou após cirurgias que removem parte ou todo o pâncreas podem contribuir para o aumento no nível do hormônio.

O que acontece quando há um pico de insulina no organismo?

A enxurrada de insulina faz com que a quantidade de açúcar circulante no sangue caia rapidamente, caracterizando um quadro de hipoglicemia. Esse processo usualmente ocorre após grandes refeições, o que pode gerar sensação de sono, falta de atenção e vontade de comer doces —uma estratégia do organismo para aumentar a glicemia.